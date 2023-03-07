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Fatih'te tramvay raydan çıkıp elektrik direğine çarptı

Fatih'te tramvay raydan çıkıp elektrik direğine çarptı
07.03.2023 20:13 - Son Güncelleme: 07.03.2023 20:13

OTOMATİK OYNAT

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Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 70’den fazla kişi de yaralandı. Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan 7 katlı iş merkezinde yerel saatle 16.00’da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 70’den fazla kişi de yaralandı. Patlamanın binanın zemin katında yer alan temizlik malzemeleri satan bir dükkanda meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Yaşam Videoları

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne giden tramvay, Sirkeci durağında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak da geçici bir süre kullanımı kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İBB ekiplerinin bölgede çalışmasını tamamlamasının ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Kazanın meydana geldiği duraktan geçen tramvayların bu alanda kontrollü ilerlediği görüldü.

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