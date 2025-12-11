Fatih'te kiracı ev sahibini böyle öldürdü!

Fatih'in Yedikule Mahallesi'nde iş yeri sahibi ile kiracısı arasında yaşanan tartışma, sokak ortasında silahlı saldırıya dönüştü. Saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı.

Tartışma Büyüdü, Silah Çekildi

Olay dün saat 14.30 sıralarında İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi Recep Hakan Emül ile kiracısı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı, yanında taşıdığı silahla Emül'e ateş etti.

Göğsünden Vurulan Emül Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Emül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise hızla kaçtı.

Şüpheli 2 Gün Sonra Yakalandı

Saldırıdan iki gün sonra Beyoğlu'nda yakalanan şüphelinin üzerinde olayda kullanılan silah da bulundu. Poliste 13 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Ailemi Korudum"

Adliyeye götürülürken gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna şüpheli, "Ailemi korudum" yanıtını verdi. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.