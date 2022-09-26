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Fatih’te dehşet: Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı

Fatih’te dehşet: Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı
26.09.2022 10:01 - Son Güncelleme: 26.09.2022 10:01

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Fatih’te çıkan kavgada bir kişi, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Olay, geçtiğimiz cuma saat 01.30 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahıs, Kenan Temiz’in kalbine bıçak sapladı. Kenan Temiz yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Temiz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi.

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