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Tarlaya uçup 100 metre takla atan otomobildeki 2 genç öldü 1’i ağır yaralandı

Tarlaya uçup 100 metre takla atan otomobildeki 2 genç öldü 1’i ağır yaralandı
26.09.2022 09:37

OTOMATİK OYNAT

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Denizli’de kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metre boyunca taklalar atarak araziye uçtu. Feci kazada 2 genç hayatını kaybederken, 1 genç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pınarkent Mahallesinden kent merkezine gezmeye giden gençler, 20 AFL 693 plakalı otomobille yola çıktı. Tarık Sayar (23) idaresindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre süratle ilerlerken kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki araziye uçması sonucu yaklaşık 100 metre takla atarak ters bir şekilde durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve yolcu konumundaki Tarık Durgut’un (22) hayatını kaybettiğini belirlerken, Muhammed Furkan B.’yi (21) ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları ise fenalık geçirdi.

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