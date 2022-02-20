Eyüpsultan'da iş adamı eşi ile telefonda konuşurken öldürüldü

Eyüpsultan'da iş adamı Serdar Karakoç(39), işyerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet zanlısının iş adamının bürosuna girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş adamının telefonda eşiyle konuşurken öldürüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay Çırçır mahallesinde 6 Ocak 2022 tarihinde yaşandı. İnşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri izleyen ekipler, saldırıdan hemen önce bir kişinin içeri girdiğini ve cinayeti işledikten sonra hızlıca kaçtığını belirledi. Zanlının eşkalini belirleyen ekipler, yakalanması için çalışma başlattı. Polise ifade veren Serdar Karakoç'un eşi G.K. saat 22.00 sıralarında eşiyle telefonda konuştuğunu, birden kavga sesleri geldiğini ve telefonun kapandığını söyledi.