Eyüpsultan’da eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü

İstanbul Eyüpsultan'da eşini ve oğlunu darbeden Abdurrahman Ekinci, (46) çıkan kavgada kardeşi Mehmet H.E.(36), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay, 22 Mart 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi tartışmayı duyan komşular durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Abdurrahman Ekinci'nin (46) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay sırasında evde bulunan kardeşi Mehmet H. E. ile ölen kişinin eşi Bedia E.(38) ile 14 yaşındaki oğlu M.E. polis tarafından gözaltına alındı.