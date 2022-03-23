Haberler Yaşam Videoları Eyüpsultan’da eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü

Eyüpsultan’da eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü

Eyüpsultan’da eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü
23.03.2022 16:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:23
Marmara 15 metre çekildi!...
Yaşam 01:31
Kredi kartını çalıp böyle...
Yaşam 03:22
Erzurum’da zincirleme trafik...
Yaşam 06:22
Sırp modeli eve kilitleyip 8...
Yaşam 01:00
Alkolmetreyi üflemedi...
Yaşam 05:57
Savaş mağduru tır şoförü...
Yaşam 01:19
Büyükçekmece E-5’te kahreden...
Yaşam 01:10
Yolun karşısına geçmek...
Yaşam 00:30
Muharrem İnce muhalefeti...
Yaşam 00:10
Polis memuru Hakkari'de 52.5...
Yaşam 01:49
50 tonluk kamyonu elleri ile...
Yaşam 01:28
Kontrolden çıkan otomobil...

İstanbul Eyüpsultan'da eşini ve oğlunu darbeden Abdurrahman Ekinci, (46) çıkan kavgada kardeşi Mehmet H.E.(36), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay, 22 Mart 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi tartışmayı duyan komşular durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Abdurrahman Ekinci'nin (46) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay sırasında evde bulunan kardeşi Mehmet H. E. ile ölen kişinin eşi Bedia E.(38) ile 14 yaşındaki oğlu M.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA