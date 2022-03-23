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Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
23.03.2022 16:27 - Son Güncelleme: 23.03.2022 16:27

OTOMATİK OYNAT

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Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinin olmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan N.K.'ya, 23 ACA 291 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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