Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır mı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında açıkladı 22.03.2020 12:21

Çin'de ortaya çıktıktan sonra büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 300 bini aşkın kişiye bulaşan koronavirüs salgını vakası Türkiye'de de artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından vaka sayısının 947'ye yükseldiği açıklamasının ardından vatandaşlar koronavirüs ile ilgili araştırma yapmaya devam etti. En çok sorulan sorulardan biri olarak da "Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır mı?" sorusu geliyor. Veteriner hakim Barış Alıç, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü ve eğitimci Koray Varol, koronavirüsle ilgili kendi alanlarındaki konularla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...