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Esra Erol’dan önemli açıklama: Saldırıya uğradığım haberleri gerçek dışıdır

Esra Erol’dan önemli açıklama: Saldırıya uğradığım haberleri gerçek dışıdır
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ATV'de Esra Erol'da programını sunan Esra Erol'la ilgili şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı. Esra Erol'a suikast girişmi olduğu iddia edildi. Esra Erol bugün canlı yayında açıklama yaptı.


Esra Erol canlı yayında yaptığı açıklamada;

Yaptığım yayın nedeniyle saldırıya uğradığım yönünde haberler yer alıyor. Bununla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Üzülmeyin… Beni merak etmeyin, bu haberler gerçek dışı. Eline klavye geçenin fikir sahibi olduğunu görüyoruz . Ben programımda bilgiye dayanmayan belgelendirilmeyen konuları girmemeye özen gösteriyorum. Beni üzen şey benim saldırıya uğradığıma dair haberlerin ailemi ve sevenlerimi üzüyor olması. Tekrar ediyorum, böyle bir durum hiç yaşanmadı. O haberlere asla inanmayın, burası ciddi bir ülke. Esra Erol, doğru bildiği yayıncılık anlayışına devam ediyor. Beni merak etmeyin. Burdayım, işimi yapmaya devam ediyorum. Herkes işini hakkıyla yaptığı sürece dünyanın çok daha güzel bir yer olacağına inanıyorum. Beni seven herkesin içi rahat olsun. Herhangi bir kaygıda taşımayın.
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