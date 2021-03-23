Esra Erol’dan önemli açıklama: Saldırıya uğradığım haberleri gerçek dışıdır

ATV'de Esra Erol'da programını sunan Esra Erol'la ilgili şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı. Esra Erol'a suikast girişmi olduğu iddia edildi. Esra Erol bugün canlı yayında açıklama yaptı.

Esra Erol canlı yayında yaptığı açıklamada;