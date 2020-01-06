Eskişehir'de okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil? Eskişehir Valilik ve MEB kar tatili açıklaması var mı? 06.01.2020 18:55

Eskişehir'de okullar tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgası sonrası vatandaşlar Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Eskişehir'de okullar hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Eskişehir için kar tatili var mı? İşte ayrıntılar...

Eskişehir'de hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Eskişehir'de okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Salı Valilik ve MEB kar tatili var mı? Bir yağış çeşidi olan kar taneleri değişik yapıları ile doğa harikaları arasındadır. Kar, bir yağış çeşididir. Bulutlan oluşturan su tanelerinin çok soğuk hava ile karşılaşması sonucu, ince buz parçalarına dönüşerek oluşur. Oluşum hızından dolayı su tanesi yağmur olamadan kara dönüşür.

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Eskişehir'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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ESKİŞEHİR'DE DÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),

Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yağışlı olacak.

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleriyle Toroslar mevkisinde yoğun kar öngörülüyor.

Batı Akdeniz kıyıları, Marmara Bölgesi, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

20 santimi aşan kar yağışı: Meteoroloji ilk olarak Marmara'nın batısı ve iç bölgeler için kar alarmı geçti. Bugün Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) ilçelerinde yoğun kar yağışı var. Kar yağışının 20 santimi aşacağı bildirildi.

50 santimi bulacak kar: Meteorolojiden gelen ikinci kar alarmı içi iç bölgeler için oldu. Kar yağışı özellikle İç Anadolu'nun güneş kesimlerinde etkili oluyor. Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde salı gününe kadar şiddetli kar yağışı var. Bu illerdeki kar yağışının 50 santimi bulabileceği duyuruldu. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitlerinin kapanma ihtimali bulunuyor.

Şiddetli fırtına ve yağmur uyarısı: Kar yağışının yanı sıra bugün yurtta şiddetli fırtına ve yağmur etkili oluyor. İstanbul, Balıkesir'in kuzey ilçeleri (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Mersin, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Ankara çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok şiddetli fırtına var. Şiddetli yağış ile birlikte etkili olacak fırtına, çatıları uçurup ağaç devrilmelerine sebep olacak. Bu illerde ani sel ve su baskını yaşanma intimali de var. Fırtına ve şiddetli yağış salı günü gecesine kadar etkili olacak.

KAR NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Bir yağış çeşidi olan kar taneleri değişik yapıları ile doğa harikaları arasındadır. Kar, bir yağış çeşididir. Bulutlan oluşturan su tanelerinin çok soğuk hava ile karşılaşması sonucu, ince buz parçalarına dönüşerek oluşur. Oluşum hızından dolayı su tanesi yağmur olamadan kara dönüşür.

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir.

Aslında kış mevsiminde bulutlar hemen her zaman, havadan da hafif olan minik buz parçacıkları içerirler. Ama kar yağışı için belli etkenlerin bir araya gelmesi gerekir. Bu etkenler; düşük ısı ve hava akımlarıdır, bu ortam sayesinde buz parçacıkları birleşerek kar seklinde yağar.

Çapları 2-4 mm, ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gram olan kar tanecikleri havanın gösterdiği direnç sebebiyle süzülerek yere inerler. Bu inme sırasında tanecikler birbirlerini ittiklerinden yapışmaz.

Kar tanecikleri özelliklerini koruyarak yere inerler ve güneş ışığını tamamen yansıttıkları için renkleri beyaz görünür. Kar yağışı genellikle hava sıcaklığı -4 °C ile -20 °C arasında iken olur.