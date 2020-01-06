Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı MEB, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması var mı? 06.01.2020 18:49

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara için kar yağışı uyarısı gelmişti. Bu gelişmelerin ardından okullarda kar tatili olacak mı, gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama geldi mi?

Ankara'da 7 Ocak 2020 Salı yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olacağı bildirilmişti. Yağan kar kenti beyaza bürüdü. 7 Aralık Salı günü Ankara'da hava sıcaklığı en düşük 1 en yüksek 4 derece olacak. Ankara için yapılan kar uyarısı sonrası 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte cevaplar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da yarın (7 Ocak Salı) okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

Başkentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar kimilerine göre eğlence anlamını taşırken, sokak hayvanlarına su ve yiyecek bulmada sıkıntı yaşatıyor.

ANKARA KAR ALTINDA

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinin ise çok bulutlu geçeceği beklenen bölgede, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı ve Erzurum'da 11, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Tunceli'de 2, Ardahan'da 1, Erzurum'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 2 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 5, Erzurum'da 8, Ağrı'da 11, Konaklı Kayak Merkezi'nde 5, Ergan Kayak Merkezi'nde 28, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49 santimetre ölçüldü.

Buzlanma, don ve pusa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI VE KIRAĞI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Öte yandan Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar ve soğuk nedeniyle kentteki ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde oluşan buzları kırarak temizlemeye çalışırken, araç sahipleri de araçlarının üzerine battaniye örterek camlarda buz oluşmasını engellemeye çalışıyor.