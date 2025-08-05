Antalya'da kuyumcu soygunu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kuyumcuya sabah saatlerinde elinde bıçakla giren şüpheli, yaklaşık 750 bin TL değerindeki 18 bileziği alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Pastanede Oturdu, Boş Anı Kolladı

Olay, saat 10.30 sıralarında Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kuyumcunun hemen yanındaki pastaneye geldi. Bir süre burada oturan şüpheli, içeride yalnız kalan işletme sahibi Hüseyin T.'nin boş anını kolladı.

Elindeki Bıçakla Kuyumcuya Girdi

Kuyumcunun yalnız olduğunu fark eden şüpheli, elindeki bıçakla dükkâna girerek altınları istedi. Tezgâh arkasındaki Hüseyin T., panik içinde yaklaşık 750 bin TL değerinde 18 bileziği şüpheliye verdi. Altınları alan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis Olay Yerinde Parmak İzi İncelemesi Yaptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcu sahibi Hüseyin T.'nin ifadesine başvururken, Olay Yeri İnceleme ekipleri hem kuyumcuda hem de şüphelinin bir süre oturduğu pastanedeki masada parmak izi çalışması yaptı.

"Maddi Zararımız Büyük, Can Kaybı Yok"

Kuyumcu Hüseyin T.'nin kayınpederi Ali Dede, "Yayladan yeni gelmiştim. Dükkanı açarken gözlüklü bir kişi elinde bıçakla gaspa kalkışıyor. 15-16 civarında bilezik alıyor. 500-600 bin TL civarında zararımız var. Maddi olarak zararımız büyük ama canımıza bir şey olmadı" dedi.

Polis Şüpheliyi Arıyor

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.