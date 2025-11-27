PODCAST CANLI YAYIN
Eskişehir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama

Eskişehir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı. Eskişehir merkezli Ankara, Sakarya ve Hatay'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 20'si yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kaleme el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

