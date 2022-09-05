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Esenyurt'ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada

Esenyurt'ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada
05.09.2022 12:04

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Esenyurt'ta eli sopalı bir adam, ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla şiddet uyguladı. Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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