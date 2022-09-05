Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü

Antalya’da çalınan köpeğini geri almak isterken bıçaklanan Levent Tufan (45), adeta ölümden döndü. Sol dizinin altında bıçaklanan ve 2 saate yakın operasyonun ardından taburcu olan adam, saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi Olay, 29 Ağustos tarihinde Konyaaltı Sahili’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Levent Tufan'ın (45) köpeği bir süre önce ortadan kayboldu. Köpeğinin daha önce de kaybolduktan sonra bulunduğu yerde olma ihtimali üzerine Boğaçayı köprü altına giden Tufan, köpeğini burada tanımadığı bir şahsın yanında gördü. Köpeğini almak isteyen Tufan ile yabancı uyruklu şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs Tufan’ı elinde bulunan bıçak ile sol dizinin altından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahile gelen sağlık ekipleri, Tufan’a ilk yardımı yaptıktan sonra sedyeye aldı.