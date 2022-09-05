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Silivri'de yaralı tilki yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı

Silivri'de yaralı tilki yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı
05.09.2022 13:18

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Silivri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde yaralı olarak bulunan yavru tilki Silivri Belediyesi ekiplerince tedaviye alındı. Silivri’de sokak köpekleri tarafından yaralanan yavru tilkiyi bölgede esnaflık yapan Fatih Yayla fark etti. Yavru ve yaralı olduğunu gören Yayla, durumu Silivri Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yavru tikliyi özel taşıma kutusuna alarak tedavi için Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yavru tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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