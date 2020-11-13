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Esenyurt'ta "Miss Uganda" güzellik yarışması kapalı olması gereken mekanda yapıldı!

Esenyurt'ta
13.11.2020 15:54
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Son dakika haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta koronavirüs önlemlerine uyulmadığı için 2 hafta önce kapatılan bir eğlence mekanında "Miss Uganda" güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmayı izleyenler sosyal mesafeye uymadan otururken müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi de yapıldı.


İstanbul Esenyurt'ta bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.

Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.

Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.

Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.

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