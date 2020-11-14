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Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
14.11.2020 10:28
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Bursa'da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaza, dün Gürsu ilçesi 35'lik Yol'da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

ZEYNEP KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep'e kamyonetin çarpması yer alıyor.

GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI
Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.

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