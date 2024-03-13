PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 12:01

Esenyurt’ta "komisyon" kavgası: Market karıştı!

Esenyurt’ta aldığı sigaranın ödemesini kartla yapan adam fişine bakarak 1.5 TL komisyon çekildiğini görünce ortalık karıştı. Yaşanan tartışma ve kavga anları marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi.

1.5 TL KOMİSYON
Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti. Durumu market sahibi Nihat K.'ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı. Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu.

Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

SIRADAKİ VİDEO
Bakırköy TIR Kazası olayında TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
13.03.2024Çarşamba
Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın
13.03.2024Çarşamba
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
12.03.2024Salı
Bakırköy’de meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
12.03.2024Salı
Ankara’da kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti: İşte o anlar…
11.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ’’Eylem Tok ve oğlunun ABD’den iadesi için süreç işliyor’’ 03:52
Adalet Bakanı: ''Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iadesi için süreç işliyor''
12.03.2024Salı
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Dönemin CHP’li avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber’e konuştu: Bina görüntülerden önce alınmıştı 07:16
Dönemin CHP'li avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'e konuştu: Bina görüntülerden önce alınmıştı
12.03.2024Salı
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 01:30
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
12.03.2024Salı
Bakırköy’de meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 01:19
İşte 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri
12.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA