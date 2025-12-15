PODCAST CANLI YAYIN
Balıkesir'de feci kaza: Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı! 7 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralanırken E-87 kara yolunda trafik uzun süre aksadı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Edremit Devlet Hastanesi ışıklı kavşağında meydana geldi. R.E. idaresindeki 10 S 15018 plakalı öğrenci servisi, ana yola çıkmak istediği sırada Edremit istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan S.D. yönetimindeki 10 ADA 97 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada öğrenci servisinde bulunan M.Ş.Ö., D.İ.D., C.M.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci ile otomobilde bulunan S.D., S.D. ve H.E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle E-87 Balıkesir–Çanakkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

