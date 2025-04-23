Esenyurt’ta fuhuş pazarlığı karakolda bitti: 12 bin TL’sini geri alamayınca kadını sokak sokak kovaladı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:01:16

İddialara göre olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Meydan'da meydana geldi. İnternet üzerinden tanıştığı kadınla kafede buluşan şahıs, yaklaşık 20 dakikalık sohbetin ardından 12 bin TL ödeme yaptı. Ancak ödeme sonrası kadının arkadaşlarını çağırıp hızla uzaklaşmak istemesi üzerine adam dolandırıldığını fark etti.

Kadını sokak sokak kovalayan adam, bir ara çevredekilere "12 bin TL paramı geri verin!" ve "Polis çağırın!" diyerek bağırdı. Kadını yakalayarak kolundan tutan şahıs, onu karakola kadar götürdü. Polis, tarafları ifadeye alırken olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.