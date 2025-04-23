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Esenyurt’ta fuhuş pazarlığı karakolda bitti: 12 bin TL’sini geri alamayınca kadını sokak sokak kovaladı
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Esenyurt’ta fuhuş pazarlığı karakolda bitti: 12 bin TL’sini geri alamayınca kadını sokak sokak kovaladı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:01:16

İstanbul Esenyurt’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla kafede buluşan bir adam, birlikte olmak için 12 bin TL ödeme yaptı. Ancak kadının parayı aldıktan sonra kaçmaya çalışması üzerine ortalık karıştı. Şüpheli kadını sokak ortasında yakalayan adam, yaşananları çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yüksek sesle dile getirerek karakola götürdü. Olayla ilgili iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

İddialara göre olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Meydan'da meydana geldi. İnternet üzerinden tanıştığı kadınla kafede buluşan şahıs, yaklaşık 20 dakikalık sohbetin ardından 12 bin TL ödeme yaptı. Ancak ödeme sonrası kadının arkadaşlarını çağırıp hızla uzaklaşmak istemesi üzerine adam dolandırıldığını fark etti.

Kadını sokak sokak kovalayan adam, bir ara çevredekilere "12 bin TL paramı geri verin!" ve "Polis çağırın!" diyerek bağırdı. Kadını yakalayarak kolundan tutan şahıs, onu karakola kadar götürdü. Polis, tarafları ifadeye alırken olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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