Esenyurt'ta feci olay! 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi

Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, eski eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'nci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.