Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, genç bir kız yolun karşısına geçmek isterken 34 TAN 59 plakalı ticari taksinin sürücüsü yol vermedi. Bu duruma tepki gösteren genç kız, taksinin önünü kesip aracın fotoğrafını çekti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında araç içinde bulunan sürücü, camdan uzanarak genç kıza yumruk attı. Aldığı darbe sonucu baygınlık geçiren kız yere yığıldı. Sürücü Arda P. ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar baygın haldeki kıza yardım ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şikâyetçi olduğu bildirildi.

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kamuoyunda büyük tepki topladı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.