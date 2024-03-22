Esenyurt'ta 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira değerinde altın çalan hırsızlar kamerada!

Olay, 04.00 sıralarında Esenyurt'ya yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir araç ile kuyumcu dükkanının önüne gelen hırsızlar, dakikalarca etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığından emin olan 5 şahıs, işyerinin kepenk ve kapı camını kırarak içeri girdi. Şahıslar 3 dakika içinde kuyumcu dükkanının vitrinlerinde bulunan altınları yanlarında getirdikleri çuvala doldurarak kaçtı. Toplamda 15 milyonluk ziynet eşyası çalan hırsızlar olayın ardından kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, yüzleri maskeli 5 şahsın araç ile gelerek etrafı kolaçan ettikten sonra kuyumcunun kapı camı ile kepengini kırdıkları ardından içerideki altınları çuvala doldurarak kaçtıkları görüldü.