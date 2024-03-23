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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 19:42 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 19:42

İzmir’'de cinayet zanlısının öldürdüğü kuyumcunun dükkanına girdiği anlar kamerada!

İzmir’in Bornova ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden 68 yaşındaki kuyumcuyu öldürüp cesedini aracın bagajına koyduğu ileri sürülen şüphelilerden 24 yaşındaki zanlının olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Elindeki çantayla dükkana giren zanlının, bir süre sonra iş yerinden çaldığı altınlarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı. Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.'nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI"

Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanmıştı.

"HIRSIZLIK ANI KAMERADA"

Cinayet şüphelisi F.B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; F.B.'nin elindeki siyah renkli çantayla dükkana gelip, elektronik kepengi ve kapıyı yanındaki anahtarla açtıktan sonra içeriye girdiği ve bir süre sonra ise çaldığı altınlarla birlikte dışarı çıkıp kepengi kapatarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Firar cinayet şüphelisini yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çalınan altınların bir kısmına ulaşıldığı öğrenilirken, cinayet şüphelisi F.B.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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