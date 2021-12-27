Haberler Yaşam Videoları Esenyurt'da hırsızlık yapıp kaçmaya çalışan şahsı görevliler havada yakaladı

Esenyurt'da hırsızlık yapıp kaçmaya çalışan şahsı görevliler havada yakaladı

Esenyurt'da hırsızlık yapıp kaçmaya çalışan şahsı görevliler havada yakaladı
27.12.2021 08:54

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:13
Arka Sokaklar'ın Mesut ve...
Ana Sayfa 00:42
Bursa'da nişan dönüşü katliam...
Ana Sayfa 00:17
Patenli gençlerin ölümle dansı...
Ana Sayfa 01:16
Başkan Erdoğan'dan 'TÜGVA'ya:...
Ana Sayfa 01:05
Masterchef’te Mehmet şef...
Ana Sayfa 01:13
Akdeniz açıklarında 4,9...
Ana Sayfa 00:25
Yeşilçam efsanesi Kartal...
Ana Sayfa 01:48
Denizli’de pitbull dehşeti!
Ana Sayfa 00:48
Başkan Erdoğan, ASELSAN...
Ana Sayfa 01:07
park halinde alev alan...
Ana Sayfa 01:44
Patlamayla kopan taş güvenlik...
Ana Sayfa 02:10
Bu altın tespihi çekmek 30 bin...

Esenyurt’ta bulunan lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen bir kişi market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. Hırsızın yakalanma anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, akşam saat 18.00’da Esenyurt, Güzelyurt mahallesinde bulunan lüks site de gerçekleşti. İddiaya göre site içinde bulunan marketten hırsızlık yapan genç sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı. Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi. Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koşmaya başladı. Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA