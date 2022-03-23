Erzurum’da zincirleme trafik kazası! 5 araç birbirine girdi

Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipi sonrası 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolcular ise olay yerinden itfaiye ve polis araçlarıyla tahliye edildi. Olay Erzurum Pasinler Karayolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bölgede görünmeyen yolda araçlar birbirine girdi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza sonrası araç içerisinde bulunan yolcular itfaiye ve polis araçlarıyla olay yerinden tahliye edildi. Tipide göz gözü görmezken Erzurum’a giriş yaptığı sırada araçlarıyla yol kenarına uçan İranlı turistleri itfaiye ekipleri kurtardı. Araç içerisinde bulunan hastalar ise polisin yoğun çabasıyla donmaktan kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu trafikte oluşan yoğunluk giderilmeye çalışıyor.