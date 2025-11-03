PODCAST CANLI YAYIN
Elazığ’da psikolojik sorunları olan kadın boğazını kesti

Elazığ’da psikolojik sorunları olan kadın boğazını kesti

Elazığ’da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 36 yaşındaki kadın, evde çocuklarının gözü önünde boğazını keserek ağır yaralandı.

EVDE DEHŞET ANLARI
Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 36 yaşındaki S.K., henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazını kesti. O sırada evde bulunan çocukları, durumu fark ederek komşularına ve ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Boğaz kısmından ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle