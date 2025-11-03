Elazığ’da psikolojik sorunları olan kadın boğazını kesti

EVDE DEHŞET ANLARI

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 36 yaşındaki S.K., henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazını kesti. O sırada evde bulunan çocukları, durumu fark ederek komşularına ve ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Boğaz kısmından ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.