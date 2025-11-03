Elazığ’da psikolojik sorunları olan kadın boğazını kesti
Elazığ’da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 36 yaşındaki kadın, evde çocuklarının gözü önünde boğazını keserek ağır yaralandı.
EVDE DEHŞET ANLARI
Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 36 yaşındaki S.K., henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazını kesti. O sırada evde bulunan çocukları, durumu fark ederek komşularına ve ardından sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Boğaz kısmından ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.