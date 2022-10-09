Edirne’de sınava geç kalan adayın imdadına yunus ekipleri yetişti

Edirne’de kimliğini evde unuttuğu için geri dönen adayın KPSS'ye yetişmek için yardım isteğini geri çevirmeyen Yunus timleri, vatandaşı sınava gireceği okula son 2 dakika kala yetiştirdi. Edirne’de KPSS'ye girmek için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ne gelen bir aday, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Aday evine kimliğini almaya giderken yolda Yunus ekiplerini görünce durdurarak yardım istedi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timlerinin motosikletine binerek evine giden ve kimliğini alan genç, Yunus ekipleri tarafından sınava son 2 dakika kala okula yetiştirildi.