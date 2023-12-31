Düzce’de polisin durdurduğu motosiklet alev alev yandı!

Olay, Karahacı Musa Mahallesi Servet Bucurgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde plakasız motosiklete dur ihtarında bulunan trafik ekiplerinden kaçmaya başlayan H.S. idaresindeki motosiklet, Akınlar Kavşağı'nda durduruldu. Sürücünün indirilmesinin ardından motosiklette patlama meydana geldi. Alev topuna dönen motosiklet, bölgeden şans eseri geçen sulama aracı tarafından söndürüldü. Sürücü H.S.'nin yapılan kontrollerde alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmak, plakasız araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 21 bin 112 lira cezai işlem uygulanırken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.