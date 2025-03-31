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Düzce’de 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada!
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Düzce'de 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada!

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 17:54

Düzce'de alkollü 2 grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bahçeşehir 12'nci Bölge mevkisinde meydana geldi. Şehir manzarasının görüldüğü, 'manzara' olarak bilinen bölgede, alkollü 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 1 kişi havaya tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Taraflar olay yerinden ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması ile polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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