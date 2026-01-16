PODCAST CANLI YAYIN
Drift atan sürücüye 58 bin TL para cezası

Drift atan sürücüye 58 bin TL para cezası

Mersin'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 217 TL para cezası kesildi.

Bunlar da Var

GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen)
GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen)
GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok)
GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok)
Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada!
Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada!
GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya)
GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle