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Domaniç-Tavşanlı karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
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Domaniç-Tavşanlı karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 16.04.2025 22:10:56

Muhacırlar Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Domaniç-Tavşanlı karayolu Muhacırlar Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Tavşanlı istikametinden Domaniç yönüne gitmekte olan S.A. yönetimindeki 43 YD 389 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden Z.T. idaresindeki 43 U 1425 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Z.T., aracında sıkıştı ve Domaniç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Z.T. ile birlikte diğer yaralılar H.B. ve S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Domaniç Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili inceleme başlattı.

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