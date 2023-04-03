RAMAZAN İMSAKİYE
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Diyarbakır'da otomobil ve yük treni çarpıştı; 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobil ve yük treni çarpıştı; 3 kişi yaralandı
03.04.2023 08:48

OTOMATİK OYNAT

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi?nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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