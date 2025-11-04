Diyarbakır'da kasap dükkanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kasap dükkanında çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
KASAPTA BAŞLAYAN KAVGA CAN ALDI
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında çıkan silahlı kavga sokağa taştı. Kavgada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
SİLAH SESLERİ PANİĞE YOL AÇTI
Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerindeki kasap dükkanında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda çevredekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olaydan kısa süre sonra ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde, 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı ve başka bir kişinin yerdeki kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Silahla ateş eden kişinin daha sonra otomobille kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayda hayatını kaybeden Zülfü Coşan ve Ensari Coşan'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.