Diyarbakır'da kasap dükkanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO

KASAPTA BAŞLAYAN KAVGA CAN ALDI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında çıkan silahlı kavga sokağa taştı. Kavgada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

SİLAH SESLERİ PANİĞE YOL AÇTI

Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerindeki kasap dükkanında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda çevredekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde, 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı ve başka bir kişinin yerdeki kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Silahla ateş eden kişinin daha sonra otomobille kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayda hayatını kaybeden Zülfü Coşan ve Ensari Coşan'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.