Adıyaman’da tekne alabora oldu: 5 kişiden 1’i kayıp
Adıyaman’da tekne alabora oldu: 5 kişiden 1’i kayıp
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 18:08
Adıyaman’da, balık tutmak için Atatürk Barajı göletine açılan 5 arkadaştan 1’i teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu.
