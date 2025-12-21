Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi üzerinde Cerrah istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Füsun Y.(22) yönetimindeki 43 YD 411 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolda çıkarak tarlaya uçtu. Takla atarak ters duran otomobilde sürücü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan Gökçe D.(22) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.