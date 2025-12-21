PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Ters duran otomobil de 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi üzerinde Cerrah istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Füsun Y.(22) yönetimindeki 43 YD 411 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolda çıkarak tarlaya uçtu. Takla atarak ters duran otomobilde sürücü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan Gökçe D.(22) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle