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Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Mazot yüklü tanker ile cam yüklü tırı böyle çarpıştı
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Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Mazot yüklü tanker ile cam yüklü tırı böyle çarpıştı

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 13:40

Diyarbakır’da mazot yüklü tanker ile cam yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Diyarbakır-Elazığ karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. 61 K 15558 plakalı R.A (52) yönetimindeki mazot yüklü tanker solama yaparken, arkadan gelen 34 KZ 3211plakalı O.Y. (43) yönetimindeki cam yüklü tırla çarpıştı. Kazanın etkisiyle mazot yüklü tanker refüjü aşarak, yolun karşısına geçti. Bu sırada tankerden boşalan mazot yolu kapladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü ise refüjdeki ağaç ve elektrik direklerine çarparak durabildi.


Kazada tır şoförü O,Y. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kapanan yolu trafiğe kontrollü şekilde açtı. Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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