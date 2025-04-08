Diyarbakır’da bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 8.04.2025 21:26:51

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi 6. Sokak'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bina sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, ekiplerden bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.