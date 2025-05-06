Diyarbakır’da 21 motosiklet çalan 2 kardeş yakalandı

Giriş Tarihi: 6.05.2025 09:38:04 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 09:39:21

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yaptı. 34 güvenlik kamerasından 112 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin 2 kardeş olduğunu tespit etti. Piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 21 motosiklet çaldığı tespit edilen kardeşler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çalıntı bir motosiklete ait ruhsat ve hırsızlıkta kullanılan yüz maskeleri ile kask ele geçirildi. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.Bu arada şüphelilerin motosikletleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde şüphelilerin çaldıkları bir motosikletle bölgeye gelerek başka bir motosiklet çaldıkları görüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.