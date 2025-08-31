Diyarbakır-Lice yol ayrımında ters yön dehşeti: Çarpışma anı kamerada

Diyarbakır'da ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, kavşakta başka bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Lice yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta ters yöne giren hafif ticari araç, bir anda anayola çıkmak istedi. Bu sırada Silvan istikametinden gelen otomobil, ters yönden çıkan araca çarptı.

Çarpışma çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yönden çıkan aracın hızla kavşağa daldığı ve diğer otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.