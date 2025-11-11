PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır Kulp’ta inşaat faciası! Köprü çöktü: Ölü ve yaralılar var | VİDEO

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü yapımında meydana gelen çökmeden dolayı 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulp-Muş karayolu 2. kilometresi Karabulak Mahallesi'ne bağlı Kupka mezrası yakınlarında inşaatı devam eden çevre yolu üzerindeki köprü iskelesinin bir kolu çöktü. Olayda ağır yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi.


Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

