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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023, 17:18 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 17:36

Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları Emniyet'te sergilendi!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlar 13 tanesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haklarında operasyon yapılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonlar kapsamında, Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Öte yandan Polat çiftine ait soruşturma tamamlana kadar el konulan araçlar Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi.

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