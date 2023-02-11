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Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi

Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi
11.02.2023 17:08 - Son Güncelleme: 11.02.2023 17:09

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Jandarma Havacılık Başkanlığı, çoklu sedye sistemi monteli helikopterle refakatçisi olmayan 8 bebeği depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan Adana'ya götürdü.

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Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde kullanılmak üzere projelendirilerek üretilen çoklu sedye sistemi monteli Sikorsky S70 helikopteri ile depremzede 8 bebek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nden alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne gece görüş gözlüğü uçuşları ile tahliye edildi.

Öte yandan, çoklu sedye monteli 6 helikopter ile 458 depremzedenin tahliyesi sağlandı.

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