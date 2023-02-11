Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde kullanılmak üzere projelendirilerek üretilen çoklu sedye sistemi monteli Sikorsky S70 helikopteri ile depremzede 8 bebek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nden alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne gece görüş gözlüğü uçuşları ile tahliye edildi.

Öte yandan, çoklu sedye monteli 6 helikopter ile 458 depremzedenin tahliyesi sağlandı.