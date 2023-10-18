İzmir'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 18 Ekim 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...
AFAD DUYURDU
Son dakika haberine göre, saat 15.55'te İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Bayındır (İzmir)
Tarih:2023-10-18
Saat:15:55:25 TSİ
Enlem:38.191 N
Boylam:27.663 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WqKgjPnFCg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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