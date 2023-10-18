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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023, 16:02 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 16:42

SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM! Manisa ve Aydın gibi çevre iller de sallandı!

İzmir'de deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre, saat 15.55'te İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken sarsıntı Manisa, Aydın ve çevre illerden de hissedildi.

İzmir'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 18 Ekim 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

AFAD DUYURDU

Son dakika haberine göre, saat 15.55'te İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İzmir depremi Aydın'da da hissedildi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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