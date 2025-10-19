Denizli’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı!
Denizli’nin Buldan ilçesinde, İzmir’den günlük tura katılan kişileri taşıyan otobüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 6’sı ağır 32 kişi de yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.