PODCAST CANLI YAYIN
Denizli’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı!

Denizli’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı!

Denizli’nin Buldan ilçesinde, İzmir’den günlük tura katılan kişileri taşıyan otobüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 6’sı ağır 32 kişi de yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

Bunlar da Var

Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle