Denizli'de OKULLAR TATİL Mİ? Denizli Valiliği'nden SON DAKİKA açıklaması! 3 Mart Perşembe eğitime kar engeli

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibariyle trafiğe tamamen kapandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu 85. kilometresi Kızılören ilçe sınırları içerisindeki Avşar rampasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Dinar karayolu ekipleri yolda çalışmalarını sürdürürken tuzlama ve kar küreme ekipleri yoğun bir şekilde karayolunu trafiğe açmak için çaba gösteriyor. Sandıklı ilçesi girişinde ise Afyonkarahisar istikametine giden ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerince bekletiliyor

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03 Mart 2022 Perşembe günü bir gün süreyle, tüm seviyedeki okullarda eğitim-öğretime ara verilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." denildi.