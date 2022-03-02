Denizli'de OKULLAR TATİL Mİ? Denizli Valiliği'nden SON DAKİKA açıklaması! 3 Mart Perşembe eğitime kar engeli

Denizli'de, kent genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Denizli Valiliği'nden SON DAKİKA açıklaması yapıldı. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03 Mart 2022 Perşembe günü bir gün süreyle, tüm seviyedeki okullarda eğitim-öğretime ara verilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir.” denildi.