Kayseri’de koyun otlatma kavgası kanlı bitti: Baba oğul tutuklandı

Olay, Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde üzerinde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre koyun otlatma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla Ateş Açıldı, 3 Kişi Yaralandı

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine S.Y. (36), yanında bulunan silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ethem T., oğlu ve yeğeni yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğlu ve yeğeni ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler İçin Ortak Operasyon

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Olay sırasında S.Y.'nin yanında bulunan A.S. gözaltına alındı.

Baba ve Oğlu Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı

Yapılan operasyon sonucunda silahlı kavgayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Y. (36) ile olayda kendisine yardım ettiği iddia edilen oğlu S.S.Ç. (17), olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildiler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.