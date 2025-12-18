PODCAST CANLI YAYIN
Otobüste kavga kamerada: Şoför ve kadın yolcu birbirine saldırdı

Adana'da, bir halk otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünden inen kadın yolcu ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında kadın yolcu, sürücüye küfürlü konuştu. Sürücü de karşılık verdi. Öfkelenen kadın yolcu, sürücüye çeşitli eşyalar fırlattıktan sonra yeniden otobüse binerek saldırmaya başladı. Bunun üzerine sürücü de kadına karşılık verdi. Otobüs içerisindeki yolcuların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

