Sakarya'da tanker yan yattı! 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan tanker devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Adapazarı - Kaynarca yolu Büyükhataplı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, B.A. idaresindeki 54 AFB 287 plakalı tanker kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

